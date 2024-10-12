Линник Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.
Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Дочь: Линник Иульяния Яковлевна
Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович
Рождение ребёнка
23.08.1841 ст.
Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович