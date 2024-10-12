Линник Пелагея Ефимовна Около 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линник Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линник Яков Стефанович

Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.

Сын: Линник Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Дочь: Линник Иульяния Яковлевна

Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.08.1841 ст.

Сын: Линник Евтихий Яковлевич

Отец ребёнка: Линник Яков Стефанович

Погребище, Вінницька область

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