Линник Устинья Федоровна Около 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линник Устинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линник Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Линник Яков Стефанович

Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Линник Мария Стефановна

Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Линник Леонтий Стефанович

Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович

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