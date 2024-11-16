Линник Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Линник Мария Стефановна
Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Линник Леонтий Стефанович
Отец ребёнка: Линник Стефан Иванович