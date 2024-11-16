Линник Леонтий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти25.02.1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Линник Стефан Иванович
Мать: Линник Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
21.08.1823 ст.
Дочь: Линник Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Линник Домникия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1825 ст.
Сын: Линник Автоном Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.
Сын: Линник Климент Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.02.1854 ст.
Похороны
27.02.1854 ст.
Успенская церковь