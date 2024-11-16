Линник Леонтий Стефанович Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линник Леонтий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

25.02.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Линник Стефан Иванович

Мать: Линник Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
21.08.1823 ст.

Дочь: Линник Васса Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Линник Домникия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1825 ст.

Сын: Линник Автоном Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.11.1826 ст.

Сын: Линник Климент Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
25.02.1854 ст.
Погребище, Вінницька область
Похороны
27.02.1854 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь

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