Линник Стефан Иванович Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линник Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Линник Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линник Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Линник Яков Стефанович

Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Линник Мария Стефановна

Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Линник Леонтий Стефанович

Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
08.01.1806 ст.

Дочь: Линник Домникия Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Смерть
Около 1813

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