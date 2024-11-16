Линник Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо 1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Линник Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линник Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Линник Мария Стефановна
Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Линник Леонтий Стефанович
Мать ребёнка: Линник Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
08.01.1806 ст.
Дочь: Линник Домникия Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Смерть
Около 1813