Суконщикова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смерти31.12.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Суконщиков Константин Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Василий Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Гавриил Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Александр Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Дочь: Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Николай Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Сын: Суконщиков Константин Павлович
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович