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Суконщикова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

31.12.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1808 ст.

Муж: Суконщиков Павел Иванович

Метрические книги Благовещенской церкви г. Вологды за 1780-1812 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 21 Даты документов: 1780-1812 Кол-во листов: 145 стр.109 (113) Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Бла... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1809 ст.

Сын: Суконщиков Константин Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1810 ст.

Сын: Суконщиков Василий Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1813 ст.

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.03.1814 ст.

Сын: Суконщиков Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1816 ст.

Сын: Суконщиков Александр Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1817 ст.

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1818 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1819 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1820 ст.

Дочь: Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1822 ст.

Сын: Суконщиков Николай Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.06.1823 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.03.1825 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.06.1826 ст.

Сын: Суконщиков Петр Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1827 ст.

Сын: Суконщиков Константин Павлович

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.02.1831 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Суконщиков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.12.1855 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги церквей г. Вологды за 1855 год. Фонд № 496. Оп.8. Д. 254 Даты документов: 1855-1855 Кол-во листов: 1130 786об.(816) Метрическая книга Благовещенской (Благовещенской внутриградской,... Показать все
Похороны
02.01.1856 ст.
на Богородицком кладбище
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