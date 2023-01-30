Суконщиков Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения06.10.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1819 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.10.1819 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1849 ст.
год венчания по исповедкам
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Суконщикова) Павла Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Суконщикова) Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно