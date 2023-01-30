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Суконщиков Дмитрий Павлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1819 ст.

Отец: Суконщиков Павел Иванович

Мать: Суконщикова Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
07.10.1819 ст.
Бракосочетание
Вычислено 1849 ст.

Жена: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

год венчания по исповедкам
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Суконщикова) Павла Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Суконщикова) Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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