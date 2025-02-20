Суконщиков Николай Павлович 21.04.1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщиков Николай Павлович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 21.04.1822 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер Между 1865 и 1866 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Суконщиков Павел Иванович15.09.1787 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Волкова) Александра Андреевна1791 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова Евдокия Петровна1830 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1822 ст.

Отец: Суконщиков Павел Иванович

Мать: Суконщикова (Волкова) Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Крещение
23.04.1822 ст.

Восприемники: Алексей Тимофеевич Варганов

Бракосочетание
Между 1852 и 1853 ст.

Жена: Суконщикова Евдокия Петровна

Смерть
Между 1865 и 1866 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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