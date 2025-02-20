Суконщиков Николай Павлович
мужской, родился 21.04.1822 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер Между 1865 и 1866 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецСуконщиков Павел Иванович15.09.1787 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Волкова) Александра Андреевна1791 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова Евдокия Петровна1830 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1822 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.04.1822 ст.
Бракосочетание
Между 1852 и 1853 ст.
Смерть
Между 1865 и 1866 ст.