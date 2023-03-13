Богатовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Богатовъ Павелъ
Мать: Богатова Анна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Суровцова Агриппина
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богатовъ Федоръ
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богатовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Богатовъ Леонтий
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Рождение ребёнка
23.05.1906
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богатова Пасковья Ильина