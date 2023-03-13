Богатовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Богатовъ Павелъ

Мать: Богатова Анна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Суровцова Агриппина

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
1895

Сын: Богатовъ Федоръ

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
1899

Сын: Богатовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Богатовъ Леонтий

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Рождение ребёнка
23.05.1906

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Богатова Пасковья Ильина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатова Пасковья Ильина

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