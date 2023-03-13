Богатова Пасковья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Суровцова Агриппина
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1895
Сын: Богатовъ Федоръ
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1899
Сын: Богатовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Богатовъ Леонтий
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.05.1906
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатовъ Федоръ