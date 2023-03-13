Богатова Пасковья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова Пасковья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Суровцова Агриппина

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1895

Сын: Богатовъ Федоръ

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1899

Сын: Богатовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Богатовъ Леонтий

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Рождение ребёнка
23.05.1906

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Богатовъ Федоръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатовъ Федоръ

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