(Богатова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богатова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Богатовъ Федоръ

Мать: Богатова Пасковья Ильина

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