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(Богатова) Марья
(Богатова) Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Пол
Женский
Отец
Богатовъ Федоръ
1860 г.р.
Мать
Богатова Пасковья Ильина
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Богатовъ Федоръ
Мать:
Богатова Пасковья Ильина
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