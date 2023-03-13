Суровцова (Богатова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Богатова) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Богатовъ Федоръ

Мать: Богатова Пасковья Ильина

Бракосочетание
01.11.1909

Муж: Суровцовъ Гервасий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Суровцова Надежда

Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1912

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1915

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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