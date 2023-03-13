Суровцова (Богатова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Богатовъ Федоръ
Мать: Богатова Пасковья Ильина
Бракосочетание
01.11.1909
Муж: Суровцовъ Гервасий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Суровцова Надежда
Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий
Рождение ребёнка
23.05.1912
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий
Рождение ребёнка
10.09.1915
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Суровцовъ Гервасий
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан