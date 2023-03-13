Богатовъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатовъ Павелъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Богатовъ Малафей

Мать: Богатова Ирина

Александровка
Бракосочетание
11.05.1852

Жена: Богатова Анна

Рождение ребёнка
14.10.1852

Дочь: Богатова Прасковья

Мать ребёнка: Богатова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Богатовъ Федоръ

Мать ребёнка: Богатова Анна

Смерть
28.12.1910
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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