Богатовъ Павелъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1829
Дата смерти28.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Богатовъ Малафей
Мать: Богатова Ирина
Александровка
Бракосочетание
11.05.1852
Жена: Богатова Анна
Рождение ребёнка
14.10.1852
Дочь: Богатова Прасковья
Мать ребёнка: Богатова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Богатовъ Федоръ
Мать ребёнка: Богатова Анна
Смерть
28.12.1910
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости