Богатова (Обуткина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатова (Обуткина) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1803

Отец: Обуткинъ Ларионъ

Мать: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Телина Агрипина

Отец ребёнка: Богатовъ Малафей

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Сын: Богатовъ Павелъ

Отец ребёнка: Богатовъ Малафей

Александровка
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Богатовъ Малафей

Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1837

Дочь: Ведѣнѣева Агаѳія

Отец ребёнка: Богатовъ Малафей

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатовъ Малафей

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