Богатова (Обуткина) Ирина
Место рождения
Дата рождения06.04.1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1803
Отец: Обуткинъ Ларионъ
Мать: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Телина Агрипина
Отец ребёнка: Богатовъ Малафей
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Богатовъ Павелъ
Отец ребёнка: Богатовъ Малафей
Александровка
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Богатовъ Малафей
Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1837
Дочь: Ведѣнѣева Агаѳія
Отец ребёнка: Богатовъ Малафей
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богатовъ Малафей