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Обуткинъ Ларионъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

20.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Обуткинъ Дмитрий

Мать: Обуткина Дарья Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1785

Дочь: Обуткина Пелагея

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1788

Дочь: Варворкина Агафья

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Обуткинъ Петръ

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1799

Дочь: Обуткина Анна

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1800

Сын: Обуткинъ Степанъ

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1803

Дочь: Богатова Ирина

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зоркова Анна

Мать ребёнка: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обуткина Аксинья

Смерть
20.04.1820
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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