Обуткинъ Ларионъ
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти20.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Обуткинъ Дмитрий
Мать: Обуткина Дарья Федорова
Рождение ребёнка
08.10.1785
Дочь: Обуткина Пелагея
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
05.02.1788
Дочь: Варворкина Агафья
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Обуткинъ Петръ
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
28.01.1799
Дочь: Обуткина Анна
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
27.12.1800
Сын: Обуткинъ Степанъ
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
06.04.1803
Дочь: Богатова Ирина
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зоркова Анна
Мать ребёнка: Обуткина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обуткина Аксинья
Смерть
20.04.1820