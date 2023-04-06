Зоркова (Обуткина) Анна
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Обуткинъ Ларионъ
Мать: Обуткина Аксинья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Зорковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Самарина Матрена
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кирсанова Екатерина
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Рождение ребёнка
23.11.1836
Сын: Зорковъ Филимонъ
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Рождение ребёнка
06.12.1837
Сын: Зорковъ Николай
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Рождение ребёнка
21.06.1840
Сын: Зорковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Осипъ