Зоркова (Обуткина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Обуткина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Обуткинъ Ларионъ

Мать: Обуткина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зорковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Самарина Матрена

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кирсанова Екатерина

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1836

Сын: Зорковъ Филимонъ

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1837

Сын: Зорковъ Николай

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1840

Сын: Зорковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Зорковъ Осипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Осипъ

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