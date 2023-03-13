Обуткина (Юрина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина (Юрина) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Юринъ Григорий

Мать: Юрина Ирина

Рождение ребёнка
08.10.1785

Дочь: Обуткина Пелагея

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1788

Дочь: Варворкина Агафья

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Обуткинъ Петръ

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1799

Дочь: Обуткина Анна

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1800

Сын: Обуткинъ Степанъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1803

Дочь: Богатова Ирина

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зоркова Анна

Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуткинъ Ларионъ

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