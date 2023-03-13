Обуткина (Юрина) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Юринъ Григорий
Мать: Юрина Ирина
Рождение ребёнка
08.10.1785
Дочь: Обуткина Пелагея
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
05.02.1788
Дочь: Варворкина Агафья
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Обуткинъ Петръ
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
28.01.1799
Дочь: Обуткина Анна
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
27.12.1800
Сын: Обуткинъ Степанъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
06.04.1803
Дочь: Богатова Ирина
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зоркова Анна
Отец ребёнка: Обуткинъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуткинъ Ларионъ