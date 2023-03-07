Зорковъ Николай
Место рождения
Дата рождения06.12.1837
Дата смерти19.11.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1837
Отец: Зорковъ Осипъ
Мать: Зоркова Анна
Бракосочетание
17.01.1858
Жена: Зоркова Гликерія
Рождение ребёнка
?.08.1859
Сын: Зорковъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Зоркова Гликерія
Рождение ребёнка
03.06.1861
Сын: Зорковъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Зоркова Гликерія
Рождение ребёнка
22.04.1863
Сын: Зорковъ Георгій
Мать ребёнка: Зоркова Гликерія
Рождение ребёнка
19.08.1864
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Зоркова Гликерія
Рождение ребёнка
01.10.1867
Сын: Зорковъ Алексѣй
Мать ребёнка: Зоркова Гликерія
Смерть
19.11.1869
Причина смерти: Отъ водянки
Бракосочетание
12.02.1969