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Зорковъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.12.1837

Дата смерти

19.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1837

Отец: Зорковъ Осипъ

Мать: Зоркова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1858

Жена: Зоркова Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1859

Сын: Зорковъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Зоркова Гликерія

Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Зорковъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Зоркова Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1863

Сын: Зорковъ Георгій

Мать ребёнка: Зоркова Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1864

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Зоркова Гликерія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Зорковъ Алексѣй

Мать ребёнка: Зоркова Гликерія

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.11.1869
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Отъ водянки
Бракосочетание
12.02.1969

Жена: Вдовина Зоркова Екатерина Андреева

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