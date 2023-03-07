Зоркова (Кирилова) Гликерія
Место рождения
Дата рождения07.05.1838
Дата смерти11.03.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838
Отец: Кириловъ Тихонъ
Мать: Кирилова Стефанида
Бракосочетание
17.01.1858
Муж: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
?.08.1859
Сын: Зорковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
03.06.1861
Сын: Зорковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
22.04.1863
Сын: Зорковъ Георгій
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
19.08.1864
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Рождение ребёнка
01.10.1867
Сын: Зорковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Зорковъ Николай
Смерть
11.03.1868
Причина смерти: отъ тифа