Зоркова (Кирилова) Гликерія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Кирилова) Гликерія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.05.1838

Дата смерти

11.03.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838

Отец: Кириловъ Тихонъ

Мать: Кирилова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1858

Муж: Зорковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1859

Сын: Зорковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Зорковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1863

Сын: Зорковъ Георгій

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1864

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Зорковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Зорковъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.03.1868
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: отъ тифа
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