Обуткина Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина Дарья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Обуткинъ Филипъ Никифоровъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1768

Сын: Обуткинъ Иванъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Обуткинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуткинъ Дмитрий

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