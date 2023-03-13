Обуткина Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Обуткинъ Филипъ Никифоровъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Обуткинъ Иванъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Обуткинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуткинъ Дмитрий