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Кошетар Мелентий Кузьмич

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Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

11.02.1882 ст.

Дата смерти

?.11.1931

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

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1909 г.р.
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1923 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882 ст.

Отец: Кошитар Кузьма Михайлов

Мать: Кошитар Харитина Михайлова

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кошитар Елизар Мелентьевич

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Военная служба
С 1916 по 1917
Участник Первой мировой войны. Чин: рядовой. Воинская часть: 162-й резервный гурт порционного скота. Попал в сводный полковой запасной госпиталь № 718 (Новоборисов). Дата госпитализации 05.01.1917 г... Показать все
Работа или профессия
С 1916 по 1917
162-й резервный гурт порционного скота. Согласно Положению о гуртах порционного скота, утвержденному 12 апреля 1912 г., гурты предназначались для снабжения войск мясом, делились на крепостные и полевы... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кошитар Петро Мелентьевич

Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошетар Гликерия Семёновна

Смерть
?.11.1931
Бондюг, Чердынский муниципальный район, Пермский край
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