Кошетар Мелентий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения11.02.1882 ст.
Дата смерти?.11.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кошитар Елизар Мелентьевич
Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна
Рождение ребёнка
01.01.1913
Военная служба
С 1916 по 1917
Участник Первой мировой войны. Чин: рядовой. Воинская часть: 162-й резервный гурт порционного скота. Попал в сводный полковой запасной госпиталь № 718 (Новоборисов). Дата госпитализации 05.01.1917 г... Показать все
Работа или профессия
С 1916 по 1917
162-й резервный гурт порционного скота. Согласно Положению о гуртах порционного скота, утвержденному 12 апреля 1912 г., гурты предназначались для снабжения войск мясом, делились на крепостные и полевы... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1918
Рождение ребёнка
27.01.1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кошитар Петро Мелентьевич
Мать ребёнка: Кошетар Гликерия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1931
Бондюг, Чердынский муниципальный район, Пермский край