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Кошитар Кузьма Михайлов

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Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

13.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1852 ст.

Отец: Кошитар Михаил Игнатьев

Мать: Кошитар Евфросинья Францискова

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.10.1874 ст.

Сын: Кошетарь Фома Кузьмич

Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.

Сын: Кошетар Мелентий Кузьмич

Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кошетарь Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Кошетарь Дарья Кузьмовна

Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова

Саверцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошитар Харитина Михайлова

Лотовка, Хмельницька область
Место жительства
Неизвестно
Саверцы, Хмельницька область
Согласно «Исповедной росписи» за 1912 год, Кузьма выступал отцом семейства КОШИТАР. В состав семьи на тот год входили: «Кузьма Михайлович Кошитар – 60 лет, его жена Харитина Михайловна – 56 лет, их д... Показать все
Смерть
Неизвестно
Саверцы, Хмельницька область
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