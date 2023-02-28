Кошитар Кузьма Михайлов
Место рождения
Дата рождения13.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1852 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
11.02.1882 ст.
Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Кошетарь Дарья Кузьмовна
Мать ребёнка: Кошитар Харитина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Лотовка, Хмельницька область
Место жительства
Неизвестно
Согласно «Исповедной росписи» за 1912 год, Кузьма выступал отцом семейства КОШИТАР. В состав семьи на тот год входили: «Кузьма Михайлович Кошитар – 60 лет, его жена Харитина Михайловна – 56 лет, их д... Показать все
Смерть
Неизвестно