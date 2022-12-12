Кошитар Харитина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
17.02.1891
Дочь: Кошетарь Дарья Кузьмовна
Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Лотовка, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно