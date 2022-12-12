Кошитар Харитина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошитар Харитина Михайлова

Кошитар Харитина Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1874 ст.

Сын: Кошетарь Фома Кузьмич

Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кошетар Мелентий Кузьмич

Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кошетарь Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.02.1891

Дочь: Кошетарь Дарья Кузьмовна

Отец ребёнка: Кошитар Кузьма Михайлов

Саверцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошитар Кузьма Михайлов

Лотовка, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close