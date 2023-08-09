Тарасюк (Кошитар) Елена Мелентьевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1918
Дата смерти27.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1918
Рождение ребёнка
10.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасюк Андрей Назарович
Развод
1947
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1972
Сараны, Горнозаводский, Пермский край