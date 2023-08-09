Тарасюк (Кошитар) Елена Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасюк (Кошитар) Елена Мелентьевна

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Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

24.05.1918

Дата смерти

27.06.1972

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1918

Отец: Кошетар Мелентий Кузьмич

Мать: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасюк Андрей Назарович

Развод
1947

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасюк Андрей Назарович

Смерть
27.06.1972
Сараны, Горнозаводский, Пермский край