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Кошитар Петро Мелентьевич

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Место рождения

Саверцы, Хмельницька область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кошетар Мелентий Кузьмич

Мать: Кошетар Гликерия Семёновна

Саверцы, Хмельницька область
Смерть
1932
Саверцы, Хмельницька область
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