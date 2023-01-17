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Кошитар Петро Мелентьевич
Кошитар Петро Мелентьевич
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Место рождения
Саверцы
, Хмельницька область
Дата рождения
1923
Дата смерти
1932
Пол
Мужской
Отец
Кошетар Мелентий Кузьмич
1882 г.р.
Мать
Кошетар (Давидюк) Гликерия Семёновна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Кошетар Мелентий Кузьмич
Мать:
Кошетар Гликерия Семёновна
Саверцы
, Хмельницька область
Смерть
1932
Саверцы
, Хмельницька область
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