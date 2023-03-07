Чиркова (Желнина) Матрона Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Желнина) Матрона Самсонова

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Место рождения

Желны

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Чирков Игнатий Алексеев

Отец ребёнка: Чирков Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чирков Никита Алексеев

Отец ребёнка: Чирков Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Чирков Яков Алексеев

Отец ребёнка: Чирков Алексей Козьмин

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Чирков Алексей Козьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Алексей Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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