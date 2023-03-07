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Чирков Яков Алексеев

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Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Чирков Алексей Козьмин

Мать: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Чирков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чирков Евтихей Яковлев

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Екатерина Зотова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1816
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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