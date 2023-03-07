Чирков Яков Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Чирков Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Чиркова Екатерина Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Екатерина Зотова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816