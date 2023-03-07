Чирков Алексей Козьмин
Место рождениядер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Чирков Козьма (Коземка) Васильев
Мать: не указана
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Шитова Марфа Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Лихачева Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Чирков Яков Алексеев
Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1758
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя