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Чирков Алексей Козьмин

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Место рождения

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Чирков Козьма (Коземка) Васильев

Мать: не указана

дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Шитова Марфа Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Лихачева Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Чирков Игнатий Алексеев

Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Чирков Никита Алексеев

Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Чирков Яков Алексеев

Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Матрона Самсонова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1758
дер. Матушкинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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