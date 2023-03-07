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Чиркова Екатерина Зотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Чирков Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Чирков Яков Алексеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Чирков Евтихей Яковлев

Отец ребёнка: Чирков Яков Алексеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Чирков Яков Алексеев

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Яков Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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