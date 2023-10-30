Чирков Игнатий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиМежду 1789 и 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Чирков Алексей Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Чирков Лука Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1789 и 1795
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния