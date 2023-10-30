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Чирков Игнатий Алексеев

Место рождения

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Между 1789 и 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Чирков Алексей Козьмин

Мать: Чиркова Матрона Самсонова

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чирков Лука Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1789 и 1795
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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