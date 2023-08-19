Загребнева Степанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Загребнев Климент Ефремович
Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Загребнев Ермил Ефремович
Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Фатина Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Загребнев Филат Ефремович
Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
Около 03.05.1814
Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно