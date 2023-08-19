Загребнева Степанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева Степанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Загребнев Климент Ефремович

Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Загребнев Ермил Ефремович

Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Фатина Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Загребнев Филат Ефремович

Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
Около 03.05.1814

Сын: Загребнев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Загребнев Ефрем Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Ефрем Васильевич

Смерть
Неизвестно
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