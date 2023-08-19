Загребнев Климент Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1817
Сын: Курденков Иван Климентьевич
Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна
Рождение ребёнка
11.01.1820
Дочь: Загребнева (Курдина) Татьяна Климентьевна
Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 26.12.1821
Сын: Загребнев Степан Климентьевич
Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Загребнев Михаил Климентьевич
Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Загребнев Никита Климентьевич
Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна
Смерть
Неизвестно