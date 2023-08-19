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Загребнев Климент Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Загребнев Ефрем Васильевич

Мать: Загребнева Степанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребнева София Георгиевна

Рождение ребёнка
15.09.1817

Сын: Курденков Иван Климентьевич

Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1820

Дочь: Загребнева (Курдина) Татьяна Климентьевна

Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.12.1821

Сын: Загребнев Степан Климентьевич

Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Загребнев Михаил Климентьевич

Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Загребнев Никита Климентьевич

Мать ребёнка: Загребнева София Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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