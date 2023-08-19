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Загребнева София Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Климент Ефремович

Рождение ребёнка
15.09.1817

Сын: Курденков Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1820

Дочь: Загребнева (Курдина) Татьяна Климентьевна

Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.12.1821

Сын: Загребнев Степан Климентьевич

Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Загребнев Михаил Климентьевич

Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Загребнев Никита Климентьевич

Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович

Смерть
Неизвестно

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