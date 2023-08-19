Загребнева София Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1817
Сын: Курденков Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович
Рождение ребёнка
11.01.1820
Дочь: Загребнева (Курдина) Татьяна Климентьевна
Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович
Рождение ребёнка
Около 26.12.1821
Сын: Загребнев Степан Климентьевич
Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Загребнев Михаил Климентьевич
Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Загребнев Никита Климентьевич
Отец ребёнка: Загребнев Климент Ефремович
Смерть
Неизвестно