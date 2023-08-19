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Загребнев Филат Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1812

Отец: Загребнев Ефрем Васильевич

Мать: Загребнева Степанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребнева Ефросиния

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834

Сын: Загребнев Михаил Филатович

Мать ребёнка: Загребнева Ефросиния

Бракосочетание
21.01.1862

Жена: Загребнева Варвара Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для отставного солдата Феофилакта Ефремова Загребнева и вдовы-солдатки Варвары Яковлевой Максиной.
Рождение ребёнка
06.01.1864

Сын: Загребнев Степан Филатович

Мать ребёнка: Загребнева Варвара Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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