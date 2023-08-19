Загребнев Филат Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загребнева Ефросиния
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834
Сын: Загребнев Михаил Филатович
Мать ребёнка: Загребнева Ефросиния
Бракосочетание
21.01.1862
Второй брак для отставного солдата Феофилакта Ефремова Загребнева и вдовы-солдатки Варвары Яковлевой Максиной.
Рождение ребёнка
06.01.1864
Сын: Загребнев Степан Филатович
Мать ребёнка: Загребнева Варвара Яковлевна
Смерть
Неизвестно