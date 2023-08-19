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Загребнев Иван Ефремович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 03.05.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.05.1814

Отец: Загребнев Ефрем Васильевич

Мать: Загребнева Степанида Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Мария Ипатовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Загребнев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грошикова (Загребнева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна

Рождение ребёнка
24.08.1845

Дочь: Загребнева (Загребнева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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