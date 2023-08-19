Загребнев Иван Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.05.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.05.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Мария Ипатовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Загребнев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грошикова (Загребнева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна
Рождение ребёнка
24.08.1845
Дочь: Загребнева (Загребнева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Минаева Мария Ипатовна
Смерть
Неизвестно