Минаева Мария Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Загребнев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Грошикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
03.07.1845
Дочь: Минаева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1845
Дочь: Загребнева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
01.07.1853
Дочь: Минаева Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1854
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1856
Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно