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Минаева Мария Ипатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Загребнев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Грошикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
03.07.1845

Дочь: Минаева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1845

Дочь: Загребнева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Загребнев Иван Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1853

Дочь: Минаева Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1854

Сын: Минаев Мирон Михайлович

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1856

Сын: Минаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Минаев Михаил Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Иван Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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