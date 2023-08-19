Загребнев Ермил Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнев Ермил Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Загребнев Ефрем Васильевич

Мать: Загребнева Степанида Семеновна

Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Дочь: Курдина Наталия Ермиловна

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Сын: Курдин Павел Ермилович

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Сын: Курдин Иван Ермилович

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1823

Дочь: Баннова Степанида Ермиловна

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Загребнева Акилина Ермиловна

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Загребнев Григорий Ермилович

Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребнева Акилина Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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