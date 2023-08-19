Загребнев Ермил Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Дочь: Курдина Наталия Ермиловна
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Рождение ребёнка
16.11.1823
Дочь: Баннова Степанида Ермиловна
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Загребнева Акилина Ермиловна
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Загребнев Григорий Ермилович
Мать ребёнка: Загребнева Акилина Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно