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Загребнева Акилина Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребнев Ермил Ефремович

Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Дочь: Курдина (Курдина) Наталия Ермиловна

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Сын: Курдин Павел Ермилович

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822

Сын: Курдин Иван Ермилович

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1823

Дочь: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Загребнева (Загребнева) Акилина Ермиловна

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Загребнев Григорий Ермилович

Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович

Смерть
Неизвестно

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