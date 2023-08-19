Загребнева Акилина Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Дочь: Курдина (Курдина) Наталия Ермиловна
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Рождение ребёнка
Около 27.08.1822
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Рождение ребёнка
16.11.1823
Дочь: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Загребнева (Загребнева) Акилина Ермиловна
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Загребнев Григорий Ермилович
Отец ребёнка: Загребнев Ермил Ефремович
Смерть
Неизвестно