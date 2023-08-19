Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1823

Отец: Загребнев Ермил Ефремович

Мать: Загребнева Акилина Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.01.1845

Муж: Баннов Никита Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Баннова (Малахова) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Баннов Никита Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1853

Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Никитична

Отец ребёнка: Баннов Никита Деевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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