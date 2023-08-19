Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1823
Бракосочетание
14.01.1845
Муж: Баннов Никита Деевич
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Баннова (Малахова) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Баннов Никита Деевич
Рождение ребёнка
27.11.1853
Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Никитична
Отец ребёнка: Баннов Никита Деевич
Смерть
Неизвестно