Баннов Никита Деевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннов Никита Деевич

Баннов Никита Деевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1805

Отец: Баннов Дей Иванович

Мать: Баннова Евдокия

Бракосочетание
14.01.1845

Жена: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1845

Дочь: Баннова (Малахова) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1853

Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Никитична

Мать ребёнка: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.