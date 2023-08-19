Баннов Никита Деевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1805
Отец: Баннов Дей Иванович
Мать: Баннова Евдокия
Бракосочетание
14.01.1845
Рождение ребёнка
13.10.1845
Дочь: Баннова (Малахова) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна
Рождение ребёнка
27.11.1853
Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Никитична
Мать ребёнка: Баннова (Загребнева) Степанида Ермиловна
Смерть
Неизвестно