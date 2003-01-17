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Новгородцев Сергей Зотович

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Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.09.1928

Дата смерти

17.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928

Отец: Новгородцев Зот Львович

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
1945
По достижению 18 лет его призвали в армию и повезли на восток на советско-японскую войну. Пока он ехал, война кончилась, и его отправили обратно в Шайдурово.
Рождение ребёнка
1950

Сын: Новгородцев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1951

Жена: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Смерть
17.01.2003
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

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