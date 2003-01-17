Новгородцев Сергей Зотович
Место рождения
Дата рождения04.09.1928
Дата смерти17.01.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1928
Отец: Новгородцев Зот Львович
Мать: не указана
Военная служба
1945
По достижению 18 лет его призвали в армию и повезли на восток на советско-японскую войну. Пока он ехал, война кончилась, и его отправили обратно в Шайдурово.
Рождение ребёнка
1950
Сын: Новгородцев Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
09.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична
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Рождение ребёнка
1954
Дочь: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична
Рождение ребёнка
1956
Смерть
17.01.2003
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область