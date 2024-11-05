Новгородцев Зот Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новгородцев Лев
Мать: не указана
Место жительства
Около 1928
Был ссыльным в Шайдурово, где сделал сына Сергея. Работал, предположительно, на лесозаготовках
Рождение ребёнка
04.09.1928
Сын: Новгородцев Сергей Зотович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно