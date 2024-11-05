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Новгородцев Зот Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев Лев

Мать: не указана

Место жительства
Около 1928
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Был ссыльным в Шайдурово, где сделал сына Сергея. Работал, предположительно, на лесозаготовках
Рождение ребёнка
04.09.1928

Сын: Новгородцев Сергей Зотович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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