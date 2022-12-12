рабочий посёлок Сузун, рабочий посёлок Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Сузун

Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
983Сузунский, медеплав. зав.при рч. Сузуне.1281880926782744Церковь православная 1. Частное училище. Госпиталь. Базар. Ярмарка 6 декабря.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Сузунский район
13503Сузунраб.посёлок53°47'82°17'N-44-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Сузунский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Сузун
50648151051рп Сузунрабочий поселок
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