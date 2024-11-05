Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична
Место рождения
Дата рождения14.01.1927
Дата смерти09.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Рождение ребёнка
1950
Сын: Новгородцев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
09.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович
Смерть
09.11.1984
От старости