Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

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Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

09.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: Литвинов Никита Фёдорович

Мать: Литвинова (Ревягина) Мария Степановна

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Новгородцев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1951

Муж: Новгородцев Сергей Зотович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Скрябина (Новгородцева) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Фёдорова (Новгородцева) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Новгородцев Сергей Зотович

Смерть
09.11.1984
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
От старости

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