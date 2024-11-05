Литвинова (Ревягина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Ревягина) Мария Степановна

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Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.08.1905

Дата смерти

28.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1905

Отец: Ревягин Степан

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова (Литвинова) Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушева (Литвинова) Зина Никитична

Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Александр Никитич

Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1927

Дочь: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
28.02.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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