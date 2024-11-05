Литвинова (Ревягина) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1905
Дата смерти28.02.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1905
Отец: Ревягин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова (Литвинова) Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушева (Литвинова) Зина Никитична
Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Александр Никитич
Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Литвинова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович
Рождение ребёнка
14.01.1927
Дочь: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична
Отец ребёнка: Литвинов Никита Фёдорович
Смерть
28.02.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область