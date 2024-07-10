Черенков Тихон Антонович 03.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черенков Тихон Антонович

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Место рождения

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.06.1907

Дата смерти

10.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1907

Отец: Черенков Антон

Мать: Черенкова (Неизвестно) Екатерина

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1934

Сын: Черенков Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Черенков Анатолий Тихонович

Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1942

Дочь: (Черенкова) Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.06.1967

Жена: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.03.1994
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

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