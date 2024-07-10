Черенков Тихон Антонович
Место рождения
Дата рождения03.06.1907
Дата смерти10.03.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1907
Отец: Черенков Антон
Рождение ребёнка
13.10.1934
Сын: Черенков Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Черенков Анатолий Тихонович
Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
08.04.1942
Дочь: (Черенкова) Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Черенкова (Окорокова) Анна Анисимовна
Бракосочетание
02.06.1967
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.03.1994