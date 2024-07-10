Черенкова (Неизвестно) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренкова (Неизвестно) Екатерина

Черенкова (Неизвестно) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Григорий Антонович

Отец ребёнка: Черенков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Василий Антонович

Отец ребёнка: Черенков Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Иван Антонович

Отец ребёнка: Черенков Антон

Рождение ребёнка
03.06.1907

Сын: Черенков Тихон Антонович

Отец ребёнка: Черенков Антон

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.