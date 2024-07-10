Черенкова (Неизвестно) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Григорий Антонович
Отец ребёнка: Черенков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Василий Антонович
Отец ребёнка: Черенков Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черенков Антон
Рождение ребёнка
03.06.1907
Отец ребёнка: Черенков Антон
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно