Черенков Виктор
Место рожденияСССР
Дата рождения13.10.1934
Дата смерти28.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1934
Отец: Черенков Тихон
Мать: Черенкова Анна
СССР
Бракосочетание
27.10.1958
Жена: Черенкова Валентина
Боргой (?), республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черенкова Валентина
Иркутск
Рождение ребёнка
30.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черенкова Валентина
Красноярск
Смерть
28.02.2011
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Северное кладбище