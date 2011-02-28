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Черенков Виктор

Место рождения

СССР

Дата рождения

13.10.1934

Дата смерти

28.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1934

Отец: Черенков Тихон

Мать: Черенкова Анна

СССР
Бракосочетание
27.10.1958

Жена: Черенкова Валентина

Боргой (?), республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенкова Валентина

Иркутск
Рождение ребёнка
30.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черенкова Валентина

Красноярск
Смерть
28.02.2011
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Северное кладбище
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