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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
292Семилуки, с. каз.при р. Доне.127128530578Церковь православная. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Семилуки, село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 148, жителей 997, церковь православная, ярмарка на 11-й недч по Пасхе
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Семилуки836селоСемилук.16196
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7840Семилукисело51°44'с.ш.39°03'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649468101с Семилукисело