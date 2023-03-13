Бахарева (Гусева) Ксенія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гусевъ Василій
Мать: Гусева Авдотья
Бракосочетание
26.07.1895
Муж: Бахаревъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.02.1899
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бахаревъ Семенъ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Бахаревъ Зосимъ
Отец ребёнка: Бахаревъ Семенъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан