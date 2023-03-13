Бахарева (Гусева) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Гусева) Ксенія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гусевъ Василій

Мать: Гусева Авдотья

Бракосочетание
26.07.1895

Муж: Бахаревъ Семенъ

Рождение ребёнка
15.02.1899

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бахаревъ Семенъ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Бахаревъ Зосимъ

Отец ребёнка: Бахаревъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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