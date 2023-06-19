Гусева (Волкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Волкова) Авдотья

Гусева (Волкова) Авдотья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Матрена Назарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Карманова Мавра

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шаранова Акилина

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1869

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Гусевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бахарева Ксенія

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусевъ Петръ

Отец ребёнка: Гусевъ Василій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Василій