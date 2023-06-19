Гусева (Волкова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Матрена Назарова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Карманова Мавра
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шаранова Акилина
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
18.04.1869
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Гусевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бахарева Ксенія
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусевъ Петръ
Отец ребёнка: Гусевъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Василій